2020-01-23T11:36:48+03:00
Происшествия

На Лесном проспекте четверо мошенников развели водителя «Мерседеса» на 1,5 миллиона рублей

У владельца авто потребовали компенсацию за якобы разбитые дорогие часы пешехода
Петр КИБЕР
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Полицейские поймали автоподставщиков, которые "развели" петербуржцы на 1,5 миллиона рублей.Полицейские поймали автоподставщиков, которые "развели" петербуржцы на 1,5 миллиона рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Старую схему мошенничества провернули с владельцем премиального «Мерседеса» четверо ловких мошенников. «Случайный свидетель» сообщил мужчине, что тот сбил на переходе пешехода. А «пострадавший» показал якобы разбитые дорогие часы и потребовал компенсации.

- Мнимый пострадавший пешеход представился ничего не подозревающему водителю «полковником МВД» и пожаловался, что у него в результате ДТП разбились часы элитного бренда стоимостью 1,5 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мошенники предложили водителю не вызывать полицию, а разойтись миром. Тот согласился, сходил в банк, снял со счета требуемую сумму и отдал «пострадавшему». Уже позднее петербуржец понял, что это была так называемая автоподстава, а его просто «развели» и пошел в полицию.

На его счастье, стражи порядка в тот же день задержали всех четверых мошенников. Деньги и «брендовые» часы у них изъяты, уголовное дело уже заведено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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