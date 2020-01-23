2020-01-23T11:49:41+03:00
Общество

Станция метро «Политехническая» закрыта на вход

Временное закрытие подземки связано с ЧП на эскалаторе
Лилия КОЗЛОВА
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Станция метро "Политехническая" закрыта на вход из-за проблем с эскалаторомСтанция метро "Политехническая" закрыта на вход из-за проблем с эскалаторомФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Пассажирам Петербургского метрополитена следует быть внимательными с выбором маршрута. В 11:25 часов утра в четверг, 23 января 2020 года, была закрыта станция метро «Политехническая» на красной, Кировского-Выборгской линии. Как пояснили в пресс-службе городской подземки, станция временно не работает только на вход.

- «Политехническая» закрыта на вход из-за попадания постороннего предмета в гребенку эскалатора, - сообщили в пресс-службе метро Петербурга.

По все видимости, на станции временно заблокирован эскалатор. Вход на станцию полностью начнет работать, как только неполадка будет исправлена.

Пока станция закрыта, пассажирам метрополитена следует пользоваться наземным транспортом, либо же другими, соседними вестибюлями: «Академическая» или «Площадь Мужества».

В 11:45 часов вход на станцию «Политехническая» был открыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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