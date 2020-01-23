На станции «Сенная площадь» почти три месяца будут ремонтировать эскалатор

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:06:45+03:00

С конца февраля до середины мая эскалатор "Сенной площади" уйдет на ремонт. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга выдала разрешение на проведение капитального ремонта эскалатора на станции метро «Сенная площадь».

- Выдан ордер на установку временного ограждения для проведения работ по капитальному ремонту эскалатора. Работы будут выполняться в машинном зале, вестибюле и платформе станции метрополитена, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Стоит сказать, что ремонт будет достаточно продолжительным - почти три месяца. Разрешительная документация, оформленная по заказу ГУП «Петербургский метрополитен», определяет срок работ с 26 февраля по 15 мая 2020 года. При этом ремонтники могут справится и быстрее.

Пока пресс-служба метрополитена не публикует сведения об изменении режима работы «Сенной площади». И хоть рядом находятся еще два вестибюля пересадочных станций «Садовая» и «Спасская», некоторые неудобства пассажирам ремонт доставить может.

ИСТОЧНИК KP.RU