На станции «Сенная площадь» почти три месяца будут ремонтировать эскалатор
Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга выдала разрешение на проведение капитального ремонта эскалатора на станции метро «Сенная площадь».
- Выдан ордер на установку временного ограждения для проведения работ по капитальному ремонту эскалатора. Работы будут выполняться в машинном зале, вестибюле и платформе станции метрополитена, - сообщает пресс-служба ГАТИ.
Стоит сказать, что ремонт будет достаточно продолжительным - почти три месяца. Разрешительная документация, оформленная по заказу ГУП «Петербургский метрополитен», определяет срок работ с 26 февраля по 15 мая 2020 года. При этом ремонтники могут справится и быстрее.
Пока пресс-служба метрополитена не публикует сведения об изменении режима работы «Сенной площади». И хоть рядом находятся еще два вестибюля пересадочных станций «Садовая» и «Спасская», некоторые неудобства пассажирам ремонт доставить может.
ИСТОЧНИК KP.RU