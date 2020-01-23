Шкуру тигра из коллекции географа Семенова-Тян-Шанского делят в Петербурге

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:11:47+03:00

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С начала 2018 года в Петербурге потомки российского государственного деятеля, путешественника и коллекционера Петра Семенова-Тян-Шанского пытаются делить наследство. В него входит 200 мемориальных предметов, включая шкуру тигра убитого во время знаменитой экспедиции на Тянь-Шань. Некоторые наследники хотят разделить коллекцию, но другие хотят сохранить ее целостность. Разбирательство уже прошло в трех судебных инстанциях.

- Третий кассационный суд во второй декаде января 2020 года проверил правильность рассмотрения дела в Василеостровском и Городском суде Санкт-Петербурга и признал отказ в разделе коллекции Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского справедливым и соответствующим законодательству, - приводит слова адвоката семьи Александр Репников газета «Петербургский дневник».

Надо отметить, что коллекция существует уже более века, она пережила революцию и блокаду. Хранится она в рабочем кабинете географа, в доме на 8-й линии Васильевского острова, где он жил вместе со своей семьей. После его смерти потомки решили оставить помещение неприкосновенным.

ИСТОЧНИК KP.RU