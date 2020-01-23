2020-01-23T13:13:24+03:00
Происшествия

В Петербурге профессионал из любви к искусству угнал старый «Запорожец»

Полиция установила, что у задержанного больше десятка судимостей за похищения авто
Петр КИБЕР
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В Петербурге профессиональный угонщик похитил "Запорожец". Такой же, как на картинке.В Петербурге профессиональный угонщик похитил "Запорожец". Такой же, как на картинке.Фото: СОЦСЕТИ
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Петербургские полицейские задержали профессионального угонщика, который, видимо из «любви к искусству» похитил старый «Запорожец». Злоумышленника, ехавшего в машине, остановил наряд патрульной службы на Новочеркасском проспекте. Водитель не захотел общаться с представителями закона и убежал дворами. Но позднее его нашли во Всеволожске.

- 21 января в 05:00 был остановлен ЗАЗ-968М с признаками угона, водитель которого покинул салон а/м и скрылся. В 12:17 по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1986 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Позднее выяснилось, что в ту же ночь мужчина успел угнать «Опель», проехать на нем 100 метров и бросить. После чего на глаза злоумышленнику попался стоявший на Таллинской улице белый «Запорожец», который владелец, к слову, оценил всего в 10 тысяч рублей.

А в личном деле у 33-летнего оказался длинный список дел за кражи и неправомерное завладение движимым имуществом без умысла хищения. То есть «покататься». Всего 11 уголовных дел. И вскоре к ним прибавятся еще два - по одному за каждую угнанную в ночь на 21 января машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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