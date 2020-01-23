2020-01-23T13:25:44+03:00
Происшествия

80 килограммов итальянской косметики спрятал водитель автобуса рейса из Эстонии в Петербург

Мужчина вез россиянкам средства для пилинга, но попался на таможне
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
«Напилингованный» автобус не прошел таможенный контроль / Фото: Северо-Западное таможенное управление«Напилингованный» автобус не прошел таможенный контроль / Фото: Северо-Западное таможенное управление
Изменить размер текста:

Почти 80 килограммов косметики из Италии пытался провезти в Петербург водитель рейсового автобуса, следовавшего из Эстонии через пограничный пункт в Ивангороде. Однако у него ничего не вышло. Как стало известно в четверг, 23 января, сотрудники таможенного контроля и пограничного управления ФСБ нашли все спрятанные флакончики с пилингом.

- Товар был спрятан по всему автобусу: под сиденьем водителя, в его ручной клади, в багажных отсеках транспортного средства, в отсеке для отдыха водителя и даже в аппарате для приготовления горячих напитков, - сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Средство для косметического пилинга было расфасовано в почти трех тысячах флаконов, которые не доехали до Петербурга. При этом водитель заявил, что что никакого отношения к перемещаемому товару не имеет. Просто согласился перевезти его на территорию России и передать по адресу.

На данный момент по факту проводится проверка. Водителю автобуса грозит административный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все концерты стендап-комика Долгополова, которого разыскивает МВД, отменены
Завхоз петербургского Главка присвоил служебный квадроцикл полицейских Курортного района
Китаянку госпитализировали с подозрением на новый смертельный вирус в Санкт-Петербурге
На Московском проспекте две машины вылетели на тротуар, чуть не задев пешеходов
На Васильевском острове при падении из окна погиб 19-летний гражданин Китая
В Авиагородке рядом с Пулково красочно горела постройка, принадлежащая аэропорту
80 килограммов итальянской косметики спрятал водитель автобуса рейса из Эстонии в Петербург
В Петербурге профессионал из любви к искусству угнал старый «Запорожец»
Шкуру тигра из коллекции географа Семенова-Тян-Шанского делят в Петербурге
На станции «Сенная площадь» почти три месяца будут ремонтировать эскалатор
Станция метро «Политехническая» закрыта на вход
На Лесном проспекте четверо мошенников развели водителя «Мерседеса» на 1,5 миллиона рублей
Улица превратилась в реку в Московском районе Петербурга
Петербурженка отсудила 200 тысяч у службы соцтакси из-за падения с подъемника в инвалидной коляске
На Богатырском проспекте «бамблби» не успел трансформироваться и влетел под «Петровича»
Вор-неудачник сломал ногу, убегая с похищенной картиной на выставке в Петербурге
В Петербурге назвали самые высокооплачиваемые вакансии 2020 года
Проснувшись утром, жительница Мурина увидела в комнате вора-шутника