80 килограммов итальянской косметики спрятал водитель автобуса рейса из Эстонии в Петербург

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:25:44+03:00

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Почти 80 килограммов косметики из Италии пытался провезти в Петербург водитель рейсового автобуса, следовавшего из Эстонии через пограничный пункт в Ивангороде. Однако у него ничего не вышло. Как стало известно в четверг, 23 января, сотрудники таможенного контроля и пограничного управления ФСБ нашли все спрятанные флакончики с пилингом.

- Товар был спрятан по всему автобусу: под сиденьем водителя, в его ручной клади, в багажных отсеках транспортного средства, в отсеке для отдыха водителя и даже в аппарате для приготовления горячих напитков, - сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Средство для косметического пилинга было расфасовано в почти трех тысячах флаконов, которые не доехали до Петербурга. При этом водитель заявил, что что никакого отношения к перемещаемому товару не имеет. Просто согласился перевезти его на территорию России и передать по адресу.

На данный момент по факту проводится проверка. Водителю автобуса грозит административный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU