80 килограммов итальянской косметики спрятал водитель автобуса рейса из Эстонии в Петербург
Почти 80 килограммов косметики из Италии пытался провезти в Петербург водитель рейсового автобуса, следовавшего из Эстонии через пограничный пункт в Ивангороде. Однако у него ничего не вышло. Как стало известно в четверг, 23 января, сотрудники таможенного контроля и пограничного управления ФСБ нашли все спрятанные флакончики с пилингом.
- Товар был спрятан по всему автобусу: под сиденьем водителя, в его ручной клади, в багажных отсеках транспортного средства, в отсеке для отдыха водителя и даже в аппарате для приготовления горячих напитков, - сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.
Средство для косметического пилинга было расфасовано в почти трех тысячах флаконов, которые не доехали до Петербурга. При этом водитель заявил, что что никакого отношения к перемещаемому товару не имеет. Просто согласился перевезти его на территорию России и передать по адресу.
На данный момент по факту проводится проверка. Водителю автобуса грозит административный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU