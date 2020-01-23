В Авиагородке рядом с Пулково красочно горела постройка, принадлежащая аэропорту

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:38:01+03:00

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По повышенному номеру сложности выехали на вызов в Авиагородок сотрудники противопожарной службы петербургского управления МЧС. По сообщению звонивших, неподалеку от Пулково горела постройка, принадлежащая аэропорту.

- 23.01.2020 в 11:23 выезд по адресу Московский район, Авиагородок, ул. Пилотов д. 18 по заявке дым с крыши здания. Принадлежность ООО «Аэропорт Пулково», - сообщала пресс-служба петербургского управления МЧС.

В 11:32 пожарные прибыли на место, а уже в 11:34 был подтвержден ранг пожара 1БИС. Правда при выяснении обстоятельств оказалось, что горел не стратегический объект, а старый ангар, на котором полыхала деревянная обрешетка крыши.

Известно, что в здании арендаторы проводили строительные работы. И, судя по всему, где-то нарушили технику безопасности.

Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В 11:48 спасатели локализовали огонь, следствием чего был отказ от повышенного ранга №1БИС. На работу аэропорта ЧП никак не повлияло.

В Авиагородке горел старый ангар Пулково.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU