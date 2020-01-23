На Васильевском острове при падении из окна погиб 19-летний гражданин Китая
Полицейские Василеостровского района выясняют обстоятельства гибели 19-летнего гражданина Китая, который упал с приличной высоты, получил серьезные травмы и позднее умер в больнице. ЧП произошло на углу Косой и 27-й линий.
- В полицию сообщение из Мариинской больницы о том, что к ним доставили пациента в крайне тяжелом состоянии, - пишут «Невские новости».
Позднее стражи порядка выяснили, что молодой человек выпал в окно седьмого этажа. При ударе о землю он получил тяжелейшие травмы. Медики диагностировали у пациента открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, закрытую травму груди, живота, а также повреждение внутренних органов.
К сожалению, спасти 19-летнего парня было практически невозможно и через час после поступления в больницу он умер. Сейчас причины и обстоятельства произошедшей трагедии выясняют сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU