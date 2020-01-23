2020-01-23T14:00:51+03:00
Происшествия

На Васильевском острове при падении из окна погиб 19-летний гражданин Китая

Причины гибели мужчины выясняет полиция
Петр КИБЕР
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Полиция выясняет причины гибели молодого гражданина Китая на Васильевском острове.Полиция выясняет причины гибели молодого гражданина Китая на Васильевском острове.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Полицейские Василеостровского района выясняют обстоятельства гибели 19-летнего гражданина Китая, который упал с приличной высоты, получил серьезные травмы и позднее умер в больнице. ЧП произошло на углу Косой и 27-й линий.

- В полицию сообщение из Мариинской больницы о том, что к ним доставили пациента в крайне тяжелом состоянии, - пишут «Невские новости».

Позднее стражи порядка выяснили, что молодой человек выпал в окно седьмого этажа. При ударе о землю он получил тяжелейшие травмы. Медики диагностировали у пациента открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, закрытую травму груди, живота, а также повреждение внутренних органов.

К сожалению, спасти 19-летнего парня было практически невозможно и через час после поступления в больницу он умер. Сейчас причины и обстоятельства произошедшей трагедии выясняют сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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