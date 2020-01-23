2020-01-23T14:09:14+03:00
Происшествия

На Московском проспекте две машины вылетели на тротуар, чуть не задев пешеходов

Kia Rio остановилась, влетев в ограду сквера [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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На Московском проспекте автомобиль Kia Rio столкнулся с Nissan и вылетел на тротуарНа Московском проспекте автомобиль Kia Rio столкнулся с Nissan и вылетел на тротуарФото: СОЦСЕТИ
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На юге Петербурга произошла серьезная авария. Около часа дня в четверг, 23 января 2020 года, на Московском проспекте, рядом с памятником Ленину, автомобиль марки Kia Rio столкнулся с Nissan на перекрестке с улицей Типанов. От удара обе машины вылетели на тротуар, где на светофоре стояли люди. Чудом автомобили никого не задели.

- На этом переходе всегда много людей. Повезло сегодня, что он был пуст, - взволнованно отметили в соцсетях петербуржцы.

Известно, что ДТП произошло из-за того, что Kia Rio снесла на полной скорости Nissan, когда тот совершал поворот на Типанова. От удара внедорожник развернуло, и он остановился рядом с пешеходным переходом. Легковушка вылетела на тротуар и врезалась в ограду сквера.

По данным управления ГИБДД, после ДТП был мужчина с травмами средней степени тяжести. Информация уточняется.

На Московском проспекте автомобиль Kia Rio столкнулся с Nissan и вылетел на тротуар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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