Завхоз петербургского Главка присвоил служебный квадроцикл полицейских Курортного района

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:22:19+03:00

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Оперативники управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения Главка, который присвоил служебный квадроцикл. Техника числилась на балансе отделения полиции Курортного района.

- По предварительной версии, он дал незаконное указание списать с учета квадроцикл, а также снять с транспортного средства изображения и спецсигналы, отражавшие принадлежность к полиции, - сообщает пресс-служба Главка.

Однако все скрытое когда-то становится явным и хитрость «завхоза» была раскрыта. Квадроцикл стоимостью более 550 тысяч рублей у него изъят. Сейчас в отношении мужчины идет служебная проверка, после которой офицер будет уволен из органов.

После чего его будут судить по статье «Присвоение или растрата». Мера ответственности - до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU