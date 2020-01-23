Все концерты стендап-комика Долгополова, которого разыскивает МВД, отменены
Поклонники творчества стендап-комика Александра Долгополова, которые собирались в ближайший месяц посетить его выступления, не смогут этого сделать. В четверг, 23 января 2020 года, стало известно, что все концерты в России будут отменены. Единственное утешение для фанатов в том, что деньги за купленные билеты зрителям вернут.
- Саша уехал из страны. Куда – не можем сказать, - рассказал организатор выступлений комика Армен Гандилян.
Единственное из запланированных выступлений, которое состоится – это в Берлине 12 февраля.
Комик покинул страну в связи с тем, что его выступление «Новый час шуток» в петербургском баре, которое было опубликовано в сети, начали проверять МВД из-за заявления жителя Подмосковного Орехово-Зуево, который усмотрел в шутках Долгополова оскорбление чувств верующих.
Известно, что сейчас МВД проводит проверку, но самого уголовного дела возбуждено не было.
ИСТОЧНИК KP.RU