2020-01-23T14:30:36+03:00
Общество

Все концерты стендап-комика Долгополова, которого разыскивает МВД, отменены

Юморист в срочном порядке уехал из страны
Лилия КОЗЛОВА
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Комик Долгополов отменил все концерты и уехал из страны из-за проверки МВД его выступленияКомик Долгополов отменил все концерты и уехал из страны из-за проверки МВД его выступленияФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Поклонники творчества стендап-комика Александра Долгополова, которые собирались в ближайший месяц посетить его выступления, не смогут этого сделать. В четверг, 23 января 2020 года, стало известно, что все концерты в России будут отменены. Единственное утешение для фанатов в том, что деньги за купленные билеты зрителям вернут.

- Саша уехал из страны. Куда – не можем сказать, - рассказал организатор выступлений комика Армен Гандилян.

Единственное из запланированных выступлений, которое состоится – это в Берлине 12 февраля.

Комик покинул страну в связи с тем, что его выступление «Новый час шуток» в петербургском баре, которое было опубликовано в сети, начали проверять МВД из-за заявления жителя Подмосковного Орехово-Зуево, который усмотрел в шутках Долгополова оскорбление чувств верующих.

Известно, что сейчас МВД проводит проверку, но самого уголовного дела возбуждено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Все концерты стендап-комика Долгополова, которого разыскивает МВД, отменены
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