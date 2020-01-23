На Петроградской стороне два 17-летних подростка ранили ножом и ограбили прохожего

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:54:27+03:00

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Полицейские Петроградского района задержали двух 17-летних подростков, которые 21 января с ножом напали на случайного прохожего. Пырнули его пару раз и отобрали ценные вещи. Пострадавшего срочно госпитализировали, а подельников быстро нашли.

- По версии следствия, соучастники в вечернее время на территории Петроградского района напали на 26-летнего мужчину, которого жестоко избили руками и ногами, а также нанесли не менее 2 ударов ножом. После чего похитили его мобильный телефон и рюкзак, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

И пока раненного спасали медики, полицейские установили подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались два подростка без определенных занятий. Оба задержанных нигде не учатся и не работают.

По статье «Разбой» парням грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU