2020-01-23T14:52:42+03:00
Общество

Полиция помогла студентке консерватории отыскать уникальный аксессуар для инструмента

Петербурженка обратилась за помощью к правоохранителям Финляндского вокзала
Лилия КОЗЛОВА
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Студентка консерватории поблагодарила полицию на транспорте за помощь в поисках ценного музыкального аксессуара / Фото: УТ МВД России по СЗФОСтудентка консерватории поблагодарила полицию на транспорте за помощь в поисках ценного музыкального аксессуара / Фото: УТ МВД России по СЗФО
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Сотрудники транспортной полиции Финляндского вокзала Петербурга помогли студентке консерватории разыскать ее утерянный уникальный аксессуар для музыкального инструмента. Как стало известно в четверг, 23 января, девушка потеряла ценную вещь из-за невнимательности и рассеянности. При этом она не могла вспомнить, где именно это произошло.

- Сотрудники дежурной части проявили чуткость и понимание. Ведь речь шла о профессиональном ремне для баяна под левую руку, - сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Они начали просматривать камеры видеонаблюдения и увидели, как студентка отправлялась с железнодорожной платформы во Всеволожск. После они тщательно просмотрели материалы с камер в фойе вокзала.

Оказалось, что баянистка оставила ремень у кассы № 13, когда покупала билет на поезд. В этот момент она разговаривала по телефону, поэтому и оказалась невнимательна. Через несколько минут уникальный аксессуар забрала работница клининговой компании и, не разглядев в нем ничего ценного, выбросила его.

Через два часа после того, как расстроенная девушка вернулась к себе домой, ей позвонили сотрудники транспортной полиции и сообщили, что ее пропажа найдена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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