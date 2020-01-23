2020-01-23T20:55:42+03:00
Общество

В четырех районах Петербурга снесли павильоны с цветами, шавермой и продуктами

Сотрудники ККИ прошлись с рейдами по незаконным торговым точкам [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге снесли очередные незаконные павильоны для торговли. Фото: ККИ ПетербургаВ Петербурге снесли очередные незаконные павильоны для торговли. Фото: ККИ Петербурга
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За 22 и 23 января в Петербурге снесли пять торговых незаконных павильонов. Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) нашли нарушителей в четырех районах – Калининском, Красногвардейском, Фрунзенском и Московском.

22 января попросили силой на выход киоски у дома №44А на Софийской улице и у дома №28/32 на проспекте Ударников. Все потому, что у их владельцев закончился договор аренды земельного участка.

Владельцы всех нелегальных киосков не продлили договор аренды на использование земли. Фото: ККИ Петербурга

Владельцы всех нелегальных киосков не продлили договор аренды на использование земли. Фото: ККИ Петербурга

- Такая же ситуация и с торговыми павильонами на Варшавской улице у дома №108А и на Новоизмайловском проспекте вблизи дома №69А. Они почти пять месяцев работали нелегально, - рассказали в пресс-службе ККИ Петербурга.

Дольше всего пришлось освобождать павильон у дома №59 на проспекте Металлистов. В нем было несколько секций, в которых продавали все, что угодно – овощи, выпечку, колбасы, сувениры и цветы. 130 «квадратов» вскоре выселили силой, поскольку добровольно освобождать незаконно занимаемую территорию никто не собирался.

Всем нарушителям грозит административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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