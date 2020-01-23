Студенты СПбПУ выиграли 1,3 млн рублей на киберспортивных соревнованиях в Китае

23 Янв. 2020 2020-01-23T22:18:24+03:00

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Солидный куш привезли в Петербург из Китая студенты Политеха, который участвовали в киберспортивном турнире WCAA 2020 International University Competition. Соревнования прошли в городе Далянь. Ребята выясняли, кто лучше играет в игры Dota 2 и PUBG Mobile. В соперниках – лучшие студенческие команды мира. Но семеро петербургских парней стали чемпионами в обоих дисциплинах несмотря ни на что.

- Для профессионального успеха в киберспорте требуются не только реакция, но и знания в математике, физике. В стратегических играх, например, необходимо просчитывать ходы соперника, чтобы выиграть партию, как в шахматах, - отвечают скептикам в комитете по науке и высшей школе Петербурга.

В итоге киберспортсмены СПбПУ выиграли 150 тысяч юаней, что в рублевом эквиваленте больше миллиона. Кто-то уже потратил призовые, купив в Китае новый телефон. Впрочем, сейчас ребята постараются без проблем сдать все экзамены, а не думать о деньгах.

ИСТОЧНИК KP.RU