2020-01-23T23:13:11+03:00
Общество

«Хуже бандитской стрелки»: Градозащитники поссорились с КГИОП из-за лишения охранного статуса медсанчасти на Одоевского

Общественники считают, что здание быстро снесет собственник
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Защитники здания уверены, что скоро ему придет конец без охранного статуса. Фото: vk.com/odoevskogo10Защитники здания уверены, что скоро ему придет конец без охранного статуса. Фото: vk.com/odoevskogo10
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23 января прошло скандальное заседание рабочей группы при Совете по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга. Некоторые депутаты и общественники поссорились с комитетом по госконтролю, использованию и охране памятников истории культуры (КГИОП) из-за лишения охранного статуса здания медсанчасти №1 завода имени Калинина на улице Одоевского. Градозащитники считают, что теперь собственник сделает с домом все, что захочет. Точнее – снесет его.

- Это просто хуже бандитской стрелки! Господин Макаров (председатель КГИОП – Прим. ред.) даже не вынес данный опрос на обсуждение, якобы все уже принято на основании экспертизы, - возмущенно заявил депутат Алексей Ковалев.

В итоге заседание сорвалось из-за ругани. В КГИОП спешат отметить, что отказ во включении медсанчасти в реестр – отнюдь не «зеленый сигнал» к его сносу.

- Председатель КГИОП открыто проинформировал членов рабочей группы и всех присутствующих на заседании членов Совета, что у комитета отсутствуют юридические основания пересматривать принятое в 2017 году решение суда о разрешении снять охранный статус со здания медсанчасти, - отвечают в пресс-службе КГИОП.

В комитете сообщают, что манипулирование статусом памятника – удобный и простой инструмент влияния на инвестора или собственника. А всех недовольных приглашают обжаловать решение в суде. Общественники между тем хотят собраться в субботу 25 января у медсанчасти на экскурсии, чтобы озвучить свои дальнейшие планы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Хуже бандитской стрелки»: Градозащитники поссорились с КГИОП из-за лишения охранного статуса медсанчасти на Одоевского
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