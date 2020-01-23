2020-01-23T23:38:28+03:00
Общество

Жители ЖК на Выборгском шоссе с двух часов дня сидят без отопления и электричества

В соседней школе организовали пункт обогрева, людям дают горячий чай
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В жилом комплексе Ozerki Style Tower с 14:00 нет электричества и тепла. Фото: vk.com/spb_todayВ жилом комплексе Ozerki Style Tower с 14:00 нет электричества и тепла. Фото: vk.com/spb_today
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23 января примерно с двух часов дня в ЖК Ozerki Style Tower на Выборгском шоссе отсутствует отопление и электричество. На беду пожаловались жители комплекса в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По их словам, на верхних этажах нет даже воды.

- Насос не работает. Что касается отопления, то в соседней школе организовали пункт обогрева, людям дают горячий чай и возможность зарядить телефоны, - пишет проживающая в ЖК женщина.

При этом очевидцы отмечают, что все другие дома в округе стоят со светом. Пострадал именно жилой комплекс. На входных дверях парадных развешаны объявления об аварии высоковольтной линии на подстанции. Во дворе дежурят полицейские. Пострадавшим пообещали вернуть тепло и свет в дома к полуночи. Сейчас в Петербурге около 1 градуса по Цельсию с отметкой «минус», поэтому жильцы греются в нескольких одеялах и надеются на лучшее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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