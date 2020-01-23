2020-01-23T23:51:43+03:00
Происшествия

Заставскую улицу окружила полиция из-за массовой потасовки мужчин

Предварительно, причиной конфликта стал «Порше», дерзкий водитель которого ехал по тротуару
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Одна толпа мужчин набросилась на другую на Заставской улице Петербурга. Фото: vk.com/spb_todayОдна толпа мужчин набросилась на другую на Заставской улице Петербурга. Фото: vk.com/spb_today
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23 января около 21:00 на Заставской улице началась потасовка группы мужчин. Очевидцы в соцсетях сообщали о том, что началась пьяная драка. Одна толпа кидалась на другую. Кто-то заявлял, что побили некую медийную личность. Место быстро оцепили больше десятка машин полиции.

- У дома №24 по улице Заставской произошел бытовой конфликт. Предварительная причина – автомобиль «Порше», водитель которого решил проехаться по тротуару. Полиция Московского района пресекла противоправные действия, - позже отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В потасовке участвовали 12 мужчин. Всех их оперативно «упаковали» и отвезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Известно, что за медицинской помощью никто из них обращаться не стал. Однако сейчас все же решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Заставскую улицу окружила полиция из-за массовой потасовки мужчин
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