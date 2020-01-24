«Лыжные стрелы» перенесли на начало февраля из-за бесснежной зимы

24 Янв. 2020 2020-01-24T01:18:14+03:00

Лыжников Петербурга и Ленобласти расстраивают уже в четвертый раз

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Аномально теплый январь окончательно убил все надежды лыжников города и региона заняться любимым спортом в этом месяце. Бесплатные «Лыжные стрелы» из Петербурга в Ленобласть вновь отменили из-за отсутствия снега. И это уже в четвертый раз. Напомним, электрички курсируют из города до станций Шапки и Орехово.

- Массовые катания 25 января переносятся на 9 марта в связи c теплой погодой и отсутствием снега. Первая «Лыжная стрела» состоится 2 февраля. Все также с нетерпением ждем снег, - сообщает официальная группа «Лыжных стрел» во «Вконтакте» со ссылкой на «Северо-Западную пригородную пассажирскую компанию».

Лыжники снова огорчились печальными новостями. Многие планировали не только заняться спортом, но и весело провести время с семьей. Впрочем, отдельные петербуржцы уже шутят про то, что запаковали лыжи подальше и достают на улицу велосипеды и роликовые коньки.

ИСТОЧНИК KP.RU