2020-01-24T01:55:19+03:00
Общество

Жители Кингисеппа несколько дней наблюдают в ночном небе НЛО

Светящийся объект появляется примерно в одном и том же месте в одинаковое время [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Жители Кингисеппа теряются в догадках, что за НЛО показывается им уже который день. Фото: vk.com/kingisepp_kngЖители Кингисеппа теряются в догадках, что за НЛО показывается им уже который день. Фото: vk.com/kingisepp_kng
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Жители Кингисеппа в замешательстве от НЛО, который они наблюдают на небе в темное время суток уже который день. По словам очевидцев, светящийся объект появляется почти в одном и том же месте примерно в одинаковое время. Фотографии и видео загадочной «точки» появились в сообществе «Кингисепп | KNG» во «Вконтакте».

- Я не больная, и не сумасшедшая. Мне просто интересно, кто-нибудь еще это замечал? Кажется, что весит над стадионом, или школой, но по факту намного дальше. Точно определить не могу! Заметила НЛО примерно в 19:00. Через час эта «звезда» уже исчезла, но наши обычные звезды были видны! Живу я в районе первой школы. Обычно объект светит час-полтора, - пишет наблюдательная жительница Кингисеппа.

Женщина побоялась насмешек и опубликовала запись анонимно, однако в комментариях над ней особо не глумились, поскольку некоторые жители тоже видели НЛО. Судя по догадкам горожан, это либо спутник, либо планета Венера, яркий огонек от которой можно наблюдать в январе и феврале. Похоже, истина где-то рядом.

В Кингисеппе заметили НЛО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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