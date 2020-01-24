Кипяток затопил перекресток в Калининском районе Петербурга

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:15:29+03:00

Трубу с горячей водой прорвало в Калининском районе и затопило перекресток Фото: СОЦСЕТИ

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Нынешняя зима в Петербурге проходит практически без коммунальных аварий, если сравнивать с прошлым годом. Однако совсем без ЧП не обошлось. В ночь на пятницу, 24 января 2020 года, в Калининском районе произошел прорыв. Кипяток затопил перекресток Брюсовской и Репинской улиц.

- Это горячее «гуано», судя по запаху, - отметил в социальной сети очевидец происходящего.

По рассказам свидетелей, горячая вода начала бить ключом из-под земли рядом с люком на перекрестке. В результате затопило улицы, где стоят припаркованные машины. А густой пар плотно закрыл пространство вокруг места прорыва, сильно снизив видимость.

Паром заволокло весь перекресток в зоне ЧПФото: СОЦСЕТИ

Однако комментаторы увиденного в соцсети лишь порадовались тому, насколько красивые снимки получились у очевидцев с места ЧП.

- Фотки получились бомбовые! Шедеврально, автор, - оценили кадры пользователи сети.

- Так-с, я еду снимать артхаус, - пошутил один из горожан.

Сообщений о пострадавших из-за прорыва горячей воды не поступало. Остается надеяться, что и колеса автомобилей, попавших в зону бедствия, не повреждены.

Горячая вода затопила перекресток в Калининском районе Петербурга .

ИСТОЧНИК KP.RU