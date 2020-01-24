2020-01-24T08:34:34+03:00
Происшествия

Легковушка вылетела из тоннеля на Руставели и врезалась в кусты, проехав 200 метров по газону

Водитель и пассажир автомобиля сбежали с места ДТП
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Легковушка на полной скорости выехала из тоннеля на Руставели и пролетела 200 метров через трамвайные путиЛегковушка на полной скорости выехала из тоннеля на Руставели и пролетела 200 метров через трамвайные путиФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Легковой автомобиль чуть было не взлетел, выезжая из тоннеля на улице Руставели в Петербурге. В ночь на пятницу, 24 января 2020 года, «Фольксваген Поло» на безумной скорости выехал на дорогу и, не поворачивая за потоком машин, вылетел на газон, где пересек трамвайные пути и остановился, только врезавшись в кусты. Об аварии рассказали очевидцы в соцсети.

- Это ж как надо лететь со стороны Мурино, чтоб через Руставели прилететь на трамвайные пути, идущие сбоку? Там от тоннеля до путей метров 200 из них 50 по газону между деревьев. Точно шли на взлет, - удивился один из участников обсуждения ДТП.

У автомобиля разнесло весь капот, вырвало переднее правое колесо, а также отвалилась часть деталей. При этом люди в машине остались живые и невредимые. По словам очевидцев, как только авто «приземлилось», водитель и пассажир поспешили выйти и сбежали с места ДТП, бросив разбитый транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина подружился в соцсети со школьником, чтобы совратить его, заманив в гости
Жители Сегежи, которых испугал желтый снег, собирают деньги на независимую экспертизу при помощи хрюшки и лотереи
В квартире на Гражданском проспекте нашли труп без головы
В Петербурге введут штраф за продажу снюсов детям
Петербурженка сама нашла угнанный автомобиль, который уже успели перепродать и «перебить»
4-летнего мальчика в Ленобласти изнасиловал любовник его матери
Водитель сам признался полиции, что везет в машине крупную партию наркотиков
С 1 февраля из Петербурга в Ораниенбаум и Калище пустят новые «Ласточки»
Каршеринг протаранил припаркованный авто в Купчино, водитель с пассажирами сбежали
Появились фото человеческих останков и драгоценностей из древнего захоронения XIV-XV веков, найденного в Ленобласти
Легковушка вылетела из тоннеля на Руставели и врезалась в кусты, проехав 200 метров по газону
Кипяток затопил перекресток в Калининском районе Петербурга
Жители Кингисеппа несколько дней наблюдают в ночном небе НЛО
«Лыжные стрелы» перенесли на начало февраля из-за бесснежной зимы
Заставскую улицу окружила полиция из-за массовой потасовки мужчин
Жители ЖК на Выборгском шоссе с двух часов дня сидят без отопления и электричества