Легковушка вылетела из тоннеля на Руставели и врезалась в кусты, проехав 200 метров по газону

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:34:34+03:00

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Легковой автомобиль чуть было не взлетел, выезжая из тоннеля на улице Руставели в Петербурге. В ночь на пятницу, 24 января 2020 года, «Фольксваген Поло» на безумной скорости выехал на дорогу и, не поворачивая за потоком машин, вылетел на газон, где пересек трамвайные пути и остановился, только врезавшись в кусты. Об аварии рассказали очевидцы в соцсети.

- Это ж как надо лететь со стороны Мурино, чтоб через Руставели прилететь на трамвайные пути, идущие сбоку? Там от тоннеля до путей метров 200 из них 50 по газону между деревьев. Точно шли на взлет, - удивился один из участников обсуждения ДТП.

У автомобиля разнесло весь капот, вырвало переднее правое колесо, а также отвалилась часть деталей. При этом люди в машине остались живые и невредимые. По словам очевидцев, как только авто «приземлилось», водитель и пассажир поспешили выйти и сбежали с места ДТП, бросив разбитый транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU