Появились фото человеческих останков и драгоценностей из древнего захоронения XIV-XV веков, найденного в Ленобласти

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:27:07+03:00

В Ленобласти нашли древнее захоронение XIV-XV веков во время прокладки газовых труб Фото: СОЦСЕТИ

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Уникальную находку сделали рабочие во время прокладки газопровода в деревне Большое Кикерино Волосовского района Ленинградской области. Роя ямы для укладки труб, в земле обнаружили древнее захоронение XIV-XV веков. В нем находились останки людей, а также различные драгоценности. Фотографии археологической находки опубликовал на своей странице в Instagram губернатор региона Александр Дрозденко.

- Прокладывали газ и обнаружили захоронение XIV века. Теперь комитет по культуре оформляет находки, а газовики делают новый проект прохождения трассы, - поделился новостью губернатор.

По данным специалистов института истории материальной культуры РАН, которые провели обследование, захоронения совершены по обряду трупоположения в грунтовых ямах глубиной 1-1,5 метра и сопровождаются ювелирными украшениями. Особо ценными находками стали два плетеных проволочных браслета, перстень-печатка с изображением фантастического животного, фрагмент круговой керамики, а также железный гвоздь, предположительно, от гробовища.

drozdenko_au Фото древнего захоронения XIV-XV веков в Ленобласти

ИСТОЧНИК KP.RU