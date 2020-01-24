Появились фото человеческих останков и драгоценностей из древнего захоронения XIV-XV веков, найденного в Ленобласти
Уникальную находку сделали рабочие во время прокладки газопровода в деревне Большое Кикерино Волосовского района Ленинградской области. Роя ямы для укладки труб, в земле обнаружили древнее захоронение XIV-XV веков. В нем находились останки людей, а также различные драгоценности. Фотографии археологической находки опубликовал на своей странице в Instagram губернатор региона Александр Дрозденко.
- Прокладывали газ и обнаружили захоронение XIV века. Теперь комитет по культуре оформляет находки, а газовики делают новый проект прохождения трассы, - поделился новостью губернатор.
По данным специалистов института истории материальной культуры РАН, которые провели обследование, захоронения совершены по обряду трупоположения в грунтовых ямах глубиной 1-1,5 метра и сопровождаются ювелирными украшениями. Особо ценными находками стали два плетеных проволочных браслета, перстень-печатка с изображением фантастического животного, фрагмент круговой керамики, а также железный гвоздь, предположительно, от гробовища.
ИСТОЧНИК KP.RU