2020-01-24T09:27:07+03:00
Общество

Появились фото человеческих останков и драгоценностей из древнего захоронения XIV-XV веков, найденного в Ленобласти

Археологическую находку сделали рабочие во время прокладки газопровода [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Ленобласти нашли древнее захоронение XIV-XV веков во время прокладки газовых трубВ Ленобласти нашли древнее захоронение XIV-XV веков во время прокладки газовых трубФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Уникальную находку сделали рабочие во время прокладки газопровода в деревне Большое Кикерино Волосовского района Ленинградской области. Роя ямы для укладки труб, в земле обнаружили древнее захоронение XIV-XV веков. В нем находились останки людей, а также различные драгоценности. Фотографии археологической находки опубликовал на своей странице в Instagram губернатор региона Александр Дрозденко.

- Прокладывали газ и обнаружили захоронение XIV века. Теперь комитет по культуре оформляет находки, а газовики делают новый проект прохождения трассы, - поделился новостью губернатор.

По данным специалистов института истории материальной культуры РАН, которые провели обследование, захоронения совершены по обряду трупоположения в грунтовых ямах глубиной 1-1,5 метра и сопровождаются ювелирными украшениями. Особо ценными находками стали два плетеных проволочных браслета, перстень-печатка с изображением фантастического животного, фрагмент круговой керамики, а также железный гвоздь, предположительно, от гробовища.

drozdenko_audrozdenko_au
Фото древнего захоронения XIV-XV веков в Ленобласти
723 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина подружился в соцсети со школьником, чтобы совратить его, заманив в гости
Жители Сегежи, которых испугал желтый снег, собирают деньги на независимую экспертизу при помощи хрюшки и лотереи
В квартире на Гражданском проспекте нашли труп без головы
В Петербурге введут штраф за продажу снюсов детям
Петербурженка сама нашла угнанный автомобиль, который уже успели перепродать и «перебить»
4-летнего мальчика в Ленобласти изнасиловал любовник его матери
Водитель сам признался полиции, что везет в машине крупную партию наркотиков
С 1 февраля из Петербурга в Ораниенбаум и Калище пустят новые «Ласточки»
Каршеринг протаранил припаркованный авто в Купчино, водитель с пассажирами сбежали
Появились фото человеческих останков и драгоценностей из древнего захоронения XIV-XV веков, найденного в Ленобласти
Легковушка вылетела из тоннеля на Руставели и врезалась в кусты, проехав 200 метров по газону
Кипяток затопил перекресток в Калининском районе Петербурга
Жители Кингисеппа несколько дней наблюдают в ночном небе НЛО
«Лыжные стрелы» перенесли на начало февраля из-за бесснежной зимы
Заставскую улицу окружила полиция из-за массовой потасовки мужчин
Жители ЖК на Выборгском шоссе с двух часов дня сидят без отопления и электричества