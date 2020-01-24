Каршеринг протаранил припаркованный авто в Купчино, водитель с пассажирами сбежали

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:57:42+03:00

Парень на каршеринге протаранил припаркованное авто в Купчино и сбежал с места ДТП Фото: СОЦСЕТИ

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Очередной недобросовестный водитель каршеринга устроил ДТП в Петербурге. Около 1:40 часов ночи пятницы, 24 января 2020 года, водитель на арендованном автомобиле врезался в припаркованный Suzuki SZ4 на Будапештской улице в Купчино. Вызывать ДПС и разбираться по закону автомобилист не стал, а просто поспешил сбежать.

- У дома 86 на Будапештской каршеринг впечатал Suzuki SZ4. Типы из машины сбежали, - рассказал очевидец в соцсети.

Однако свидетель произошедшего решил взять все на себя – вызвал полицию и позвонил в сервис каршеринга и рассказал о ситуации. Правоохранители сработали быстро. Они оперативно выяснили, что виновник ДТП использовал арендную машину по поддельному аккаунту.

- Испортили человеку авто, остаток ночи и всю пятницу, - возмутились в сети петербуржцы.

На данный момент не известно, успела ли полиция установить личность водителя каршеринга. А владелец побитой машины просит помочь очевидцев с фотографиями инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU