2020-01-24T10:35:48+03:00
Общество

С 1 февраля из Петербурга в Ораниенбаум и Калище пустят новые «Ласточки»

Они заменят обычные рейсовые электрички
Петр КИБЕР
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На Ораниенбаум и Калище вместо электричек пустят "Ласточки".На Ораниенбаум и Калище вместо электричек пустят "Ласточки".Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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С 1 февраля пассажирам пригородных направлений из Петербурга на Ораниенбаум и Калище станет удобнее ездить. Точнее их путь будет проходить с большим комфортом, так как обычные электрички заменят на скоростные «Ласточки».

- В целях повышения качества обслуживания пассажиров с 1 февраля 2020 года ряд электропоездов категории «Стандарт» на участках Санкт-Петербург-Балтийский – Калище, Санкт-Петербург-Балтийский - Ораниенбаум будет заменен на поезда категории «Ласточка», - сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

С балтийского вокзала на Калище «Ласточки будут уходить в 6:00 и 19:15 с прибытием в 7:53 и 21:05 соответственно. Обратные поезда пойдут в 8:05 и 21:26. В Петербурге они будут в 9:58 и 23:16.

На Ораниенбаумском направлении будут также курсировать две пары «Ласточек»:

- Санкт-Петербург-Балтийский (10:40) – Ораниенбаум (11:35)

- Ораниенбаум (13:50) – Санкт-Петербург-Балтийский (14:52)

- Санкт-Петербург-Балтийский (16:30) – Ораниенбаум (17:25)

- Ораниенбаум (17:50) – Санкт-Петербург-Балтийский (18:49).

В СЗППК отмечают, что все проездные, купленные до 1 февраля на обычные электрички, будут действительны и на «Ласточки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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