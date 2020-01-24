Водитель сам признался полиции, что везет в машине крупную партию наркотиков

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:51:50+03:00

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Сотрудники ДПС в Петербурге очень удачно остановили автомобиль для обычной, рядовой проверки документов, в котором нашли крупную партию наркотиков. Во вторник около часа дня, 21 января 2020 года, у дома 125 по Гостилицкому шоссе инспекторы остановили отечественный автомобиль «ВАЗ 21101» за рулем которого находился 31-летний мужчина. Во время общения с правоохранителями водитель был очень возбужден, что вызвало подозрение у полицейских.

- На вопрос, хранит ли он при себе запрещенные вещества, мужчина ответил утвердительно и сказал, что наркотики находятся в салоне автомобиля, - сообщили в управлении МВД Петербурга.

На место сразу же приехала следственно-оперативная группа, а также позвали понятных. Дознаватель осмотрел машину и под правым передним сидением машины нашел прозрачный сверток, перемотанный липкой лентой. Внутри был порошок.

Вещество отправили на экспертизу, которая показала, что порошок – это наркотик мефедрон массой около 100 граммов. По факту было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыл наркотиков, а подозреваемый арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU