2020-01-24T11:16:39+03:00
Происшествия

4-летнего мальчика в Ленобласти изнасиловал любовник его матери

Мужчина отвел ребенка к себе домой, где сексуально надругался
Лилия КОЗЛОВА
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30-летний житель Ленобласти подозревается в сексуальном насилии над 4-летним сыном своей сожительницы30-летний житель Ленобласти подозревается в сексуальном насилии над 4-летним сыном своей сожительницыФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В городе Подпорожье В Ленинградской области мужчина сексуально надругался над маленьким ребенком. Около 16 часов в четверг, 23 января 2020 года, в полицию обратилась 28-летняя женщина, живущая на проспекте Кирова. Она рассказала, что ее сожитель изнасиловал ее 4-летнего сына.

- По заявлению женщины, в период с 5 по 6 сентября 2019 года, ее 30-летний любовник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына 2015 года рождения, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Из рассказа матери следует, что мужчина, который работает продавцом в строительном магазине, отвел мальчика в свою квартиру в доме 11 по улице Строителей, где надругался над ребенком.

Спустя 40 минут после заявления, подозреваемый мужчина был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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