4-летнего мальчика в Ленобласти изнасиловал любовник его матери
В городе Подпорожье В Ленинградской области мужчина сексуально надругался над маленьким ребенком. Около 16 часов в четверг, 23 января 2020 года, в полицию обратилась 28-летняя женщина, живущая на проспекте Кирова. Она рассказала, что ее сожитель изнасиловал ее 4-летнего сына.
- По заявлению женщины, в период с 5 по 6 сентября 2019 года, ее 30-летний любовник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына 2015 года рождения, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Из рассказа матери следует, что мужчина, который работает продавцом в строительном магазине, отвел мальчика в свою квартиру в доме 11 по улице Строителей, где надругался над ребенком.
Спустя 40 минут после заявления, подозреваемый мужчина был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU