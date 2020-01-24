2020-01-24T11:27:28+03:00
Происшествия

Петербурженка сама нашла угнанный автомобиль, который уже успели перепродать и «перебить»

Троих злоумышленников задержала полиция
Петр КИБЕР
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Полицейские нашли угонщиков, лишивших петербурженку бюджетной иномарки.Полицейские нашли угонщиков, лишивших петербурженку бюджетной иномарки.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Спасение утопающих - дело рук самых утопающих. Такое правило зачастую действует и для владельцев угнанных автомобилей. Нередко они сами ищут и даже находят свои пропавшие машины. Так, 14 января у 31-летней петербурженки был угнан «Ниссан Альмера». Женщина написала заявление в полицию, но и сама поисков не бросила. 22 числа похожую машину, но с другими номерами, она нашла на стоянке у торгового центра.

- 22 января в 20:35 в дежурную часть через 112 поступило сообщение от заявительницы, что возле ТРК «Румба» (ул. Васи Алексеева д. 6) она обнаружила автомобиль, который по внешним признакам схож с угнанным, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Через пару часов полицейские задержали троих подозреваемых в возрасте от 35 до 45 лет.

-Один работает такелажником на судостроительном заводе. Другие - безработные и ранее судимы за кражи, - информирует пресс-служба петербургского Главка.

В ходе допроса первый рассказал, что 19 января в кафе «Шаверма» на улице Маршала Говорова купил машину у шапочного знакомого за 100 тысяч, зная, что авто был угнан.

Второй задержанный оказался угонщиком, а третий в своем гараже перебил VIN-номер иномарки.

Позднее выяснилось, что двое последних угнали еще и «Киа Рио», также принадлежавший жительнице Петербурга. По всем фактам заведены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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