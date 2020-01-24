В Петербурге введут штраф за продажу снюсов детям

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:41:14+03:00

Также депутаты разрабатывают закон о наказании за рекламу жевательного табака в социальных сетях

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Депутаты Петербурга потребовали объявить бой торговцам снюсов и предложили ввести запрет на их продажу детям и подросткам. Данный законопроект, который включает в себя штрафы за его нарушение, поддержали на очередном заседании парламентского комитета в пятницу, 24 января.

- Производители делают яркие красочные упаковки и выпускают эту гадость в виде всевозможных «конфеток», твердят, будто это — легкая альтернатива сигаретам. Только в одной такой «подушечке отравы», как отмечают медики и эксперты, никотина ровно столько же, сколько в трех пачках сигарет, - заявил депутат Законодательного собрания Денис Четырбок.

Так, за продажу снюсов лицам не достигшим 18-летнего возраста обычным гражданам грозит штраф 3-5 тысяч рублей, должностным лицам – до 20 тысяч, а юридическим лицам – до 50 тысяч рублей.

Также в Мариинском дворце прорабатывают еще одну инициативу, связанную с ужесточением ответственности за рекламу снюсов в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU