В квартире на Гражданском проспекте нашли труп без головы

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:45:18+03:00

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Страшную находку обнаружили жители одной из многоэтажек на Гражданском проспекте. Люди забеспокоились, что дверь в квартиру их соседа немного приоткрыта, а на голос никто не отзывается. Люди вызвали полицейских, а те нашли в помещении обезглавленное тело.

- Выехавшим нарядом по указанному адресу обнаружен труп без головы хозяина квартиры 1968 года рождения, безработного, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, никто погибшего не обезглавливал, голову он снес себе сам. Полиция предполагает, что мужчина погиб от выстрела из самодельного устройства - металлической трубки, запаянной с одного конца. Она была заряжена серой от спичек и металлической стружкой.

Подобную конструкцию в фильмах «Брат» и «Брат-2» делал Данила Багров, роль которого исполнил Сергей Бодров-младший.

По какой причине произошел выстрел в квартире на Гражданском проспекте, предстоит выяснить стражам порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU