2020-01-24T12:15:31+03:00
Происшествия

Мужчина подружился в соцсети со школьником, чтобы совратить его, заманив в гости

Преступную связь петербуржца с 14-летним мальчиком полиция обнаружила, когда подросток бесследно исчез
Лилия КОЗЛОВА
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После пропажи школьника, полиция Петербурга выяснила, что его развратил взрослый мужчинаПосле пропажи школьника, полиция Петербурга выяснила, что его развратил взрослый мужчинаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге 44-летний мужчина познакомился через социальную сеть «ВКонтакте» со школьником, чтобы заманить его домой и использовать для удовлетворения своих сексуальных потребностей. О том, что он сделал полиция города узнала в четверг, 23 января 2020 года, разыскивая 14-летнего мальчика, который бесследно пропал.

- 13 января в полицию обратился житель Шлиссельборга, который рассказал, что его сын пропал. Парень прогулял школу, днем отец увидел его на рынке, но 14-летний мальчик, заметив родственника, сбежал. С тех пор ребенка никто не видел, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В ходе работы по этому делу полицейские узнали подробности о тайной жизни подростка. Они выяснили, что в сентябре 2019 года его развратил взрослый житель Петербурга.

Оказалось, что с 44-летним мужчиной подросток познакомился в соцсети. Они какое-то время общались, а потом петербуржец пригласил мальчика к себе в гости в квартиру в доме 7 по улице Кржижановского. Мужчина хотел развратить школьника и склонить его к сексуальным отношениям. В итоге, мальчик согласился приехать.

23 января подозреваемый в развращении подростка был задержан. По факту возбуждено уголовное дело. Однако о местонахождении мальчика на данный момент ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Мужчина подружился в соцсети со школьником, чтобы совратить его, заманив в гости
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