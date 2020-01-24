2020-01-24T12:50:19+03:00
Происшествия

Бывший замглавы Всеволожского района задержан за взятки от ритуальной компании

За год «похоронщики» заплатили депутату почти 5 миллионов рублей
Петр КИБЕР
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За крышевание ритуального бизнеса задержан замглавы Всеволожска.За крышевание ритуального бизнеса задержан замглавы Всеволожска.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Муниципальный депутат и одновременно экс-замглавы Всеволожского района Ленобласти задержан по делу о взятках. 23 января 59-летний мужчина был задержан оперативниками полицейского Главка, которые вели расследование совместно с областным Следственным комитетом.

- По версии следствия, в период времени с июля 2017 года по июль 2018 года подозреваемый, являясь заместителем главы администрации по безопасности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район», ежемесячно получал взятки от одного из учредителей коммерческой организации за покровительство, - сообщает пресс-служба управления СК России по Ленобласти.

Источник в правоохранительных органах уточняет, что взятки народному избраннику давали представители местной ритуальной компании. За деньги чиновник должен был не мешать работать похоронному бизнесу. Всего за год депутат успел получить 4, миллиона рублей, что расценивается законом как крупный размер.

Именно по такой статье возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф вплоть до 100-кратного размера взятки или до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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