2020-01-24T13:16:06+03:00
Спорт

Крупнейший волейбольный центр Северо-Запада откроется в Ленобласти

Спортивный комплекс появится в городе Сосновый Бор
Лилия КОЗЛОВА
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В Сосновом Бору откроется крупнейший на Северо-Западе волейбольный центрВ Сосновом Бору откроется крупнейший на Северо-Западе волейбольный центрФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ленинградская область вскоре может стать столицей волейбола Северо-Запада. В субботу, 25 января 2020 года, в городе Сосновый Бор откроется крупнейший волейбольный центр в регионе. Самый современный спортивный комплекс с большой ареной рассчитан на то, чтобы принимать престижные соревнования. А также станет домашней площадкой для клуба «ВК Динамо — ЛО».

- Современный и функциональный центр волейбола в Сосновом Бору рассчитан на 2,5 тыс. зрителей и оборудован по передовым стандартам. При этом напольное покрытие арены легко трансформируется и под другие виды спорта: баскетбол, футбол, гандбол, бокс, - рассказали в администрации Ленобласти.

На открытии центра состоится торжественная церемония при участии губернатора региона Александра Дрозденко. Также на арене пройдет дружественный матч между командой Всероссийской Федерации волейбола и сборной ветеранов Ямало-Ненецкого автономного округа, посвященный 76-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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