Петербуржец три раза пырнул ножом в бок водителя машины за замечание о брошенном окурке

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:19:31+03:00

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Полиция нашла и задержала агрессивного пешехода, который из-за сделанного ему замечания трижды ударил ножом в бок водителя автомобиля. Минутой ранее злоумышленник бросил «бычок» в лобовое стекло машины. Инцидент произошел 17 января у дома 118 на проспекте Стачек.

- По словам пострадавшего, около семи часов вечера он отъезжал от дома на своем «Форде». В этот момент неизвестный прохожий бросил окурок в машину. На сделанное замечание курильщик три раза ударил его ножом в левый бока затем скрылся, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшего, а им оказался 51-летний массажист из детского сада, срочно увезли в больницу в тяжелом состоянии. Полицейским понадобилась неделя, чтобы найти злоумышленника. Им оказался 46-летний петербуржец, который пояснил, что ранил оппонента «случайно».

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU