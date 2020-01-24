2020-01-24T13:35:05+03:00
Происшествия

Женщину с порезанной шеей и обугленный труп мужчины нашли в сгоревшей квартире в Ленобласти

Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии
Лилия КОЗЛОВА
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В сгоревшей квартире в Ленобласти нашли обугленный труп и женщину с порезанной шеейВ сгоревшей квартире в Ленобласти нашли обугленный труп и женщину с порезанной шеейФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Кировском районе Ленинградской области произошел трагический пожар. В ночь на пятницу, 24 января 2020 года, загорелась одна из жилых квартир дома 4 по Комсомольской улице поселка Назия. После того, как огонь был потушен, спасатели обнаружили в помещении два тела. Сначала он решили, что оба уже трупы, однако, когда врачи осмотрели обгоревших, оказалось, что один человек еще жив.

- В квартире, где произошел пожар, после тушения обнаружен обгоревший труп неизвестного мужчины. Там же нашли еще живую обгоревшую женщину, - сообщил «КП-Петербург».

Труп был отправлен в морг, а выжившую в экстренном порядке госпитализировали. При осмотре оказалось, что у нее ожоги тела 3 и 4 степени, а также колото-резанные раны шеи и плеча. В тяжелом, шоковом состоянии ее поместили в реанимацию.

Позже удалось установить личность женщины. Это 30-летняя жительница дома 8 на улице Пушкина того же поселка Назия. Что именно случилось в сгоревшей квартире, почему начался пожар, а у женщины серьезные раны, предстоит выяснить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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