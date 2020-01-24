Земфира станет хэдлайнером фестиваля Stereoleto 2020 в Санкт-Петербурге

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:00:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Билеты на ежегодный музыкальный фестиваль Stereoleto 2020 начали продавать еще в прошлом году, хотя до сих пор было неизвестно, кто станет его хедлайнером. И вот секрет раскрыт. Сегодня организаторы сообщили, что закрывать первый день open-air в Севкабель порт будет Земфира. Ее концерт состоится 4 июля.

Также ранее сообщалось, что 4 июля на сцены фестиваля Stereoleto в Петербурге выйдут: Viagra Boys, Хаски, Папин Олимпос. 5 июля - украинская группа Metronomy, немецкие рокеры AnnenMayKantereit. Список будет пополняться. Ожидается, что на фестивале выступит более 50 артистов со всего мира.

Отметим также, что однодневный входной билет на фестиваль Stereoleto 2020 стоит 2500 рублей. На два дня - 4500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU