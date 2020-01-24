Единственный оставшийся знак «Ленинград» из Металлостроя отремонтируют по весне

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:01:13+03:00

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Знаменитые знаки «Ленинград» на бетонной рогатке, стоявшие на въезде в город во времена СССР, сейчас оказались никому не нужны. Они ветшают и разрушаются. Один из таких находится в поселке Металлострой. Сохранить бесхозное наследие решили в администрации Колпинского района и привлечь к решению вопроса волонтеров.

- Сейчас знак действительно никому не принадлежит. В апреле пройдет традиционный месячник по благоустройству. Мы найдем к этому времени предприятие, которое подварит конструкции, найдем краску и силами Молодежного совета приведем указатель в порядок, - рассказал газете «Петербургский дневник» глава района Анатолий Повелий.

Стоит сказать, что это последний сохранившийся из подобных указателей. Когда то его установили возле железнодорожной станции Ижоры, как дорожный знак на въезде в Ленинград. Такой же стоял на Приморском шоссе в районе Горской и других трассах.

Теперь их не осталось. А у единственного, из Металлостроя, вылезла арматура на основании и поржавели буквы. Если не спасти его сейчас, то потом шанса уже не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU