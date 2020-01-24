2020-01-24T14:01:13+03:00
Общество

Единственный оставшийся знак «Ленинград» из Металлостроя отремонтируют по весне

Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Знак "Ленинград", оставшийся с советский времен, обещают привести в порядок. Фото: «Живой журнал»/ пользователь Евгений БеляевЗнак "Ленинград", оставшийся с советский времен, обещают привести в порядок. Фото: «Живой журнал»/ пользователь Евгений Беляев
Изменить размер текста:

Знаменитые знаки «Ленинград» на бетонной рогатке, стоявшие на въезде в город во времена СССР, сейчас оказались никому не нужны. Они ветшают и разрушаются. Один из таких находится в поселке Металлострой. Сохранить бесхозное наследие решили в администрации Колпинского района и привлечь к решению вопроса волонтеров.

- Сейчас знак действительно никому не принадлежит. В апреле пройдет традиционный месячник по благоустройству. Мы найдем к этому времени предприятие, которое подварит конструкции, найдем краску и силами Молодежного совета приведем указатель в порядок, - рассказал газете «Петербургский дневник» глава района Анатолий Повелий.

Стоит сказать, что это последний сохранившийся из подобных указателей. Когда то его установили возле железнодорожной станции Ижоры, как дорожный знак на въезде в Ленинград. Такой же стоял на Приморском шоссе в районе Горской и других трассах.

Теперь их не осталось. А у единственного, из Металлостроя, вылезла арматура на основании и поржавели буквы. Если не спасти его сейчас, то потом шанса уже не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лекции Сбербанка прошли в петербургских вузах
За год население Петербурга увеличилось на 11 тысяч 256 человек
277 тысяч рублей за квадратный метр: Названы самые дорогие районы Петербурга
Умирающая енотовидная собака пришла за помощью к петербурженке
Котенка спасли из двухметровой ямы под фонарем в Петербурге
В честь Китайского нового года на Дворцовом мосту включат красную подсветку
В честь Китайского нового года на Дворцовом мосту включат красную подсветку
В Петербурге ищут хозяина маленького пуделя, чтобы отдать его труп
На Балтзаводе на атомный ледокол «Урал» погрузили ходовую рубку
Дикие утки остались зимовать в Петербурге
Единственный оставшийся знак «Ленинград» из Металлостроя отремонтируют по весне
Земфира станет хэдлайнером фестиваля Stereoleto 2020 в Санкт-Петербурге