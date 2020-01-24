Котенка спасли из двухметровой ямы под фонарем в Петербурге

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:27:32+03:00

В Петербурге спасли котенка, провалившегося в узкую дыру на глубину два метра Фото: СОЦСЕТИ

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Ночь, улица, фонарь и кот. Маленькое животное, выбившееся из сил от холода и страха, спасли из двухметровой ямы под фонарем в Сестрорецке в среду, 22 января. Котенок провалился в опору столба на улице Володарского. Хвостатый мог просто погибнуть в ловушке, диаметров всего 30 сантиметров, если бы три жительницы Петербурга, которые проходили мимо, не услышали слабый писк.

Животное провалилось в дыру под столб, достать его было не простоФото: СОЦСЕТИ

- Столб находится метрах в десяти от проезжей части. До нашего приезда они спустили коту две простыни, щедро пропитанные настойкой валерианы, но безрезультатно. Котенок даже не делал попыток подняться, - рассказала волонтер организации «Кошкиспас».

Спасатели прибыли на место, осмотрели ловушку, в которое попал котенок, и приняли решение устроить «рыбалку». Смастерили удавку из веревки и проволоки, опустили камеру. Подцепить животное сначала было сложно, так как оно прижалось к стенке. Тогда волонтеры включили запись мяуканья кошки. На эти звуки пушистик оживился и стал жалобно отзываться, зовя на помощь. Еще пару попыток и кота достали на поверхность.

Теперь он в безопасности и отходит от стрессаФото: СОЦСЕТИ

Животное отдали девушкам, которые вызвали спасателям. Они посадили хвостатого в переноску, повезли к ветеринару и пообещали заниматься дальнейшей судьбой маленького фонарщика.

ИСТОЧНИК KP.RU