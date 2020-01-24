2020-01-24T16:46:16+03:00
Общество

Минутой молчания почтили память защитников блокадного Ленинграда в Мариинском дворце

В Петербурге состоялся прием, посвященный 76-й годовщины освобождения города от фашистского окружения
Лилия КОЗЛОВА
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В Мариинском дворце состоялся прием, посвященный 76-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокадыВ Мариинском дворце состоялся прием, посвященный 76-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокадыФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В понедельник, 27 января, в Петербурге отметят 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь этого в пятницу, 24 января, в Мариинском дворце состоялся торжественный прием. Участники встречи почтили память защитников города минутой молчания.

- Проходят годы и десятилетия, но День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады навсегда останется в мировой истории. Этот подвиг был совершен здесь, нашими отцами и дедами, которые, защищая от коричневой чумы родной город и страну, совершили великой подвиг и освободили от фашизма весь мир, отстояли жизнь будущих поколений, - произнес речь председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Также глава парламента отметил, что открытие в Иерусалиме монумента «Свеча памяти», посвященного защитникам блокадного Ленинграда – прививка от фашизма. Он также напомнил, что память о блокаде оголенными нервами связывает все ленинградские семьи.

На встрече 14 руководителей общественных организаций получили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Торжественная часть завершилась праздничным концертом, в котором были исполнены песни военных лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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