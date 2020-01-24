Житель Ленобласти вытащил двух школьниц из ледяной воды

24 Янв. 2020 2020-01-24T19:16:36+03:00

На заболоченном пустыре в Шлиссельбурге две школьницы провалились в ледяную воду. Фото: кадр с видео / vk.com/pavlovo_lo

Девочки гуляли по заболоченному пустырю и провалились по колено под лед [видео]

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Двух школьниц из опасной для них ситуации спас житель Шлиссельбурга. Мужчина гулял по пустырю с собаками, когда услышал детский крик. По пути на занятия девчонки провалились под лед, на который зачем-то вышли. И хоть глубина была небольшой, дети сильно перепугались.

- Девочки шли в школу, и по тонкому льду забрались в заросли ивы. Лед под ними начал ломаться, они провалились в ледяную воду, начали звать на помощь, - рассказывает сам Игорь Рожков.

Мужчина бросился на помощь, сам ушел в воду, но вытащил школьниц на сушу. Поняв, что опасность миновала, подружки тут же помчались переодеваться домой.

- Хотел их довезти домой, они отказались, сказали, что добегут сами, - говорит спаситель.

Срочно в тепло пошел и сам мужчина, ведь с мокрыми по колено ногами запросто можно подхватить простуду или даже воспаление легких.

Поступок, в общем-то нормальный для мужчины, не остался без внимания женщин: «Мир не без добрых людей! Сам бы теперь не заболел, что чревато. Да, такой благородный поступок - редкость в наше время. Молодец, спасибо».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/756727" frameborder="0"></iframe> В Шлиссельбурге мужчина спас школьниц, провалившихся под лед.Видео: vk.com/pavlovo_lo / Игорь Рожков

ИСТОЧНИК KP.RU