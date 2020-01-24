2020-01-24T19:16:36+03:00
Общество

Житель Ленобласти вытащил двух школьниц из ледяной воды

Девочки гуляли по заболоченному пустырю и провалились по колено под лед [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
На заболоченном пустыре в Шлиссельбурге две школьницы провалились в ледяную воду. Фото: кадр с видео / vk.com/pavlovo_loНа заболоченном пустыре в Шлиссельбурге две школьницы провалились в ледяную воду. Фото: кадр с видео / vk.com/pavlovo_lo
Изменить размер текста:

Двух школьниц из опасной для них ситуации спас житель Шлиссельбурга. Мужчина гулял по пустырю с собаками, когда услышал детский крик. По пути на занятия девчонки провалились под лед, на который зачем-то вышли. И хоть глубина была небольшой, дети сильно перепугались.

- Девочки шли в школу, и по тонкому льду забрались в заросли ивы. Лед под ними начал ломаться, они провалились в ледяную воду, начали звать на помощь, - рассказывает сам Игорь Рожков.

Мужчина бросился на помощь, сам ушел в воду, но вытащил школьниц на сушу. Поняв, что опасность миновала, подружки тут же помчались переодеваться домой.

- Хотел их довезти домой, они отказались, сказали, что добегут сами, - говорит спаситель.

Срочно в тепло пошел и сам мужчина, ведь с мокрыми по колено ногами запросто можно подхватить простуду или даже воспаление легких.

Поступок, в общем-то нормальный для мужчины, не остался без внимания женщин: «Мир не без добрых людей! Сам бы теперь не заболел, что чревато. Да, такой благородный поступок - редкость в наше время. Молодец, спасибо».

В Шлиссельбурге мужчина спас школьниц, провалившихся под лед.Видео: vk.com/pavlovo_lo / Игорь Рожков

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Звери Ленинградского зоопарка показали, какие аватарки они ставили бы в соцсетях
Суд Петербурга арестовал имущество владельца сети магазинов Spar и «Семья»
Житель Ленобласти вытащил двух школьниц из ледяной воды
Чиновники пообещали поменять прозрачные кабинки для переодевания на пляже в Лисьем Носу
МЧС предупреждает об усилении ветра в субботу, 25 января
В 2020 году в Петербурге откроют восемь перехватывающих парковок
«Там же все видно»: Кабинки для переодевания на пляже в Лисьем Носу вызвали возмущение петербуржцев
В Пушкине эвакуатор смял кабину о рейсовый автобус
Наркоделец умер при задержании полицейскими в Купчино
Минутой молчания почтили память защитников блокадного Ленинграда в Мариинском дворце
Маттиас Краневиттер перешел из «Зенита» в мексиканский «Монтеррей»
Лекции Сбербанка прошли в петербургских вузах
За год население Петербурга увеличилось на 11 тысяч 256 человек
277 тысяч рублей за квадратный метр: Названы самые дорогие районы Петербурга
Умирающая енотовидная собака пришла за помощью к петербурженке
Котенка спасли из двухметровой ямы под фонарем в Петербурге
В честь Китайского нового года на Дворцовом мосту включат красную подсветку
В честь Китайского нового года на Дворцовом мосту включат красную подсветку
В Петербурге ищут хозяина маленького пуделя, чтобы отдать его труп
На Балтзаводе на атомный ледокол «Урал» погрузили ходовую рубку
Дикие утки остались зимовать в Петербурге
Единственный оставшийся знак «Ленинград» из Металлостроя отремонтируют по весне
Земфира станет хэдлайнером фестиваля Stereoleto 2020 в Санкт-Петербурге