Житель Ленобласти вытащил двух школьниц из ледяной воды
Двух школьниц из опасной для них ситуации спас житель Шлиссельбурга. Мужчина гулял по пустырю с собаками, когда услышал детский крик. По пути на занятия девчонки провалились под лед, на который зачем-то вышли. И хоть глубина была небольшой, дети сильно перепугались.
- Девочки шли в школу, и по тонкому льду забрались в заросли ивы. Лед под ними начал ломаться, они провалились в ледяную воду, начали звать на помощь, - рассказывает сам Игорь Рожков.
Мужчина бросился на помощь, сам ушел в воду, но вытащил школьниц на сушу. Поняв, что опасность миновала, подружки тут же помчались переодеваться домой.
- Хотел их довезти домой, они отказались, сказали, что добегут сами, - говорит спаситель.
Срочно в тепло пошел и сам мужчина, ведь с мокрыми по колено ногами запросто можно подхватить простуду или даже воспаление легких.
Поступок, в общем-то нормальный для мужчины, не остался без внимания женщин: «Мир не без добрых людей! Сам бы теперь не заболел, что чревато. Да, такой благородный поступок - редкость в наше время. Молодец, спасибо».
В Шлиссельбурге мужчина спас школьниц, провалившихся под лед.Видео: vk.com/pavlovo_lo / Игорь Рожков
ИСТОЧНИК KP.RU