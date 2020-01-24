Звери Ленинградского зоопарка показали, какие аватарки они ставили бы в соцсетях

24 Янв. 2020 2020-01-24T19:50:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Ленинградский зоопарк принял участие в забавном флешмобе #dollypartonchallenge, который набирает популярность по всему миру. Его суть – сделать коллаж из четырех фотографий, наглядно демонстрирующих образ и поведение человека в разных соцсетях – Linkedin (соцсеть для поиска и установления деловых контактов, известная в Америке – Прим. ред.), Facebook, Instagram и даже в приложении для знакомств Tinder.

Петербуржцы смеются и узнают в зверях самих себя. Фото: vk.com/spbzoopark

- Мы решили поучаствовать в забавном челлендже, который набирает популярность в Сети. Представляем нашу версию! – заинтриговали сотрудники Ленинградского зоопарка.

Получилось действительно забавно. Например, белая медведица Хаарчаана выглядит причесанной и нарочито серьезной в Linkedin, общительной в Facebook, раскрепощенной и даже слегка откровенной в Tinder. А в Instagram она, как это сейчас модно, выкладывает свои деликатесы.

Судя по всему, медведица Хаарчаана могла бы общаться в любой соцсети - настолько она разносторонняя. Фото: vk.com/spbzoopark

ИСТОЧНИК KP.RU