Полицейским и росгвардейцам Петербурга и Ленобласти дадут ежемесячную надбавку за охрану порядка

24 Янв. 2020 2020-01-24T20:16:21+03:00

Полицейским и росгвардейцам Петербурга и Ленобласти назначили надбавку за охрану общественного порядка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции и Росгвардии Петербурга и Ленобласти будут получать ежемесячную надбавку в размере до 100% оклада. Об этом стало известно из соответствующих постановлений, подписанных новым премьер-министром Михаилом Мишустиным 22 января 2020 года. Надбавка устанавливается за обеспечение охраны общественного порядка. В правительстве это называют так – «за сложность выполняемых задач».

- Принятые решения будут способствовать повышению уровня социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в обеспечении общественного порядка, - комментирует постановление пресс-служба правительства России.

Порядок выплат полицейским будет определяться министром внутренних дел, а для военнослужащих и сотрудников Росгвардии – директором Федеральной службы войск нацгвардии. Добавим, что такие же изменения в зарплате коснутся полицейских и росгвардейцев Москвы и Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU