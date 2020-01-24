Лидер неонацистов США нашел русскую жену и стал учителем английского в Петербурге

24 Янв. 2020 2020-01-24T21:30:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Лидера неонацистов США внезапно нашли в Петербурге. Этому посвящено свежее расследование журналиста Джейсона Уилсона из издания The Guardian. Сотрудники ФБР не один год разыскивали анонимного руководителя экстремистской группировки The Base («База» - Прим. ред.), которая ставила целью создать государство белой расы. Ребята действительно представляли угрозу – вербовали народ в анонимных чатах, после чего совершали акты вандализма в синагогах и создавали вооруженные тренировочные лагеря.

Но рассекретили беглеца простые британские журналисты. По их словам, главой неонацистов оказался 46-летний американец Ринальдо Наззаро. Своим подопечным он утверждал, что служил в России и Афганистане. С РФ его связывает жена, с которой он в браке с 2012 года.

- Русский сайт, который делает снимки и архивирует аккаунты в социальных сетях, запечатлел профиль и фотографии, размещенные русской женой Наззаро на сайте «Вконтакте». Позже она скрыла всю информацию. Но на сохраненных нами снимках изображен один и тот же человек, что был на аватарке главы неонацистов под псевдонимом Norman Spear, - пишет The Guardian.

Затем журналисты подняли всю биографию Наззаро в Нью-Джерси и выяснили, что он был выпускником местной католической школы, имеет итальянское происхождение и увлекался философией. Возможно, сейчас Наззаро продолжает находиться в Петербурге. Именно в Северной столице он разместил объявление как учитель английского языка.

ИСТОЧНИК KP.RU