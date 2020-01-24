2020-01-24T22:33:58+03:00
Общество

Петербуржцев порадовал батюшка, поющий рок-песню AC/DC у Гостиного двора

Горожане гадают, настоящий ли это священник
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Батюшка вспомнил молодость и спел знаменитую рок-песню у Гостиного двора в Петербурге. Фото: vk.com/unreleased_dtpБатюшка вспомнил молодость и спел знаменитую рок-песню у Гостиного двора в Петербурге. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Петербуржцы засняли на видео раскрепощенного священника, который зажигал под хитовую песню Highway to Hell группы AC/DC. Композицию перепевали уличные музыканты у Гостиного двора. В какой-то момент к танцующим людям присоединился и батюшка. Мужчина не стал стеснятся и начал подпевать и даже слегка двигаться под ритм.

Запись выступления опубликовали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Горожане гадают, был ли это настоящий батюшка – вроде одежда священника на месте, но ведь текст культовой песни совсем не подходит для служителя церкви. В ней поется про отчаянного парня, который любит жить без забот и направляется по шоссе в ад. Впрочем, петербуржцы все же оценили задор священника.

- А почему батюшке должен быть чужд рок? Это же мирское! Он вместе с паствой.

- Скорее Петербург такой раскрепощенный.

- Молодость вспомнил!

ИСТОЧНИК KP.RU

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Петербуржцев порадовал батюшка, поющий рок-песню AC/DC у Гостиного двора
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