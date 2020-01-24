2020-01-24T23:57:08+03:00
Общество

Милота дня: Россельхознадзор Петербурга провел ветеринарный контроль тысячи утят

Птички прибыли в Пулково из Карачаево-Черкесской республики, чтобы отправиться на ферму в Ленобласти
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Инспекторы Россельхознадзора проверили тысячу утят в Пулково. Фото: ursn.spb.ruИнспекторы Россельхознадзора проверили тысячу утят в Пулково. Фото: ursn.spb.ru
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Иногда работа Россельхознадзора протекает без скучных или тяжелых проверок. Таковым было 24 января, когда сотрудники ведомства прибыли в Пулково на осмотр тысячи утят. Птички прибыли в Петербург из сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Карачаево-Черкесской республике.

Ветеринарный контроль предстоял быть милым – на инспекторов Россельхознадзора уставились несколько сотен маленьких глазок утят. Они пищали и не совсем понимали, чего от них хотят. Кто-то и вовсе продолжил спать, укутавшись бок о бок с собратьями.

- Сотрудники ведомства удостоверились, что ветеринарные сопроводительные документы оформлены без нарушений, а сами птицы здоровы и перевозятся в надлежащих условиях. Утята отправятся в одно из фермерских хозяйств Ленинградской области, - подытожили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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