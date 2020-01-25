Водители жалуются на проклятый 666-й километр трассы М-11 из Москвы в Петербург, где происходят частые ДТП

25 Янв. 2020 2020-01-25T00:29:35+03:00

Виной всему может быть непростой поворот на АЗС [фото]

Изменить размер текста: A A

Днем 24 января на скоростной трассе М-11 на 666-м километре влетел в забор и опрокинулся BMW X5, полный людей. Компания мужчин и женщин ехала из Москвы в Петербург и попала в ДТП прямо на дьявольской отметке. Оказалось, виновата беспечность водителя, решившего погонять.

- 35-летний мужчина за рулем иномарки пытался на скорости повернуть на заправку. Он не справился с управлением и допустил съезд с дороги, после чего машина налетела на забор и следом опрокинулась на крышу. В салоне в этот момент находились трое пассажиров – две женщины и один мужчина, - передает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте» со ссылкой на ОР ДПС №1 ГИБДД.

К счастью, все люди, находившиеся в BMW X5, живы-здоровы. Фото: vk.com/dorinspb

Хорошо, что в ДТП никто не пострадал. Выбравшиеся из иномарки люди отделались разве что испугом. Добираться до Петербурга им пришлось другим способом.

Любопытно, что в комментариях к записи появился автолюбитель, рассказавший, что тоже попал в похожую аварию на проклятом 666-м километре.

- 3 января сам пострадал там при повороте. Отбойники уже все пожеваны, машины прилетают туда регулярно. В ГИБДД считают, что все не справляются с управлением, но там пора заводить статью за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, ремонте и содержании дороги, - негодует мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU