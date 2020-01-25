2020-01-25T01:08:49+03:00
Происшествия

Суд не смягчил приговор экс-сотруднику ФСБ Петербурга, который разорвал задний проход подозреваемому

От удара карабином в задний проход потерпевший получил тяжкий вред здоровью
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге не стали смягчать приговор экс-сотруднику ФСБ Петербурга за пытки подозреваемого.В Петербурге не стали смягчать приговор экс-сотруднику ФСБ Петербурга за пытки подозреваемого.Фото: Артем КИЛЬКИН
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1-й Западный окружной военный суд оставил в силе приговор коллег из Выборга по резонансному делу о пытках. Ранее старшего лейтенанта УФСБ по Петербургу и Ленобласти Илью Кирсанова приговорили к четырем годам колонии общего режима. Его признали виновным в том, что он при исполнении служебных обязанностей разорвал задний проход подозреваемому в ходе обыска в его квартире.

Происшествие случилось еще 7 мая 2018 года в поселке Огоньки Выборгского района Ленобласти. Следователи доказали, что лейтенант ФСБ превратил в пытку стандартный обыск – необоснованно надел на владельца квартиры наручники, повалил его на пол лицом вниз, а после жестко ударил мужчину охотничьим карабином в область заднего прохода.

- Потерпевший получил тяжкий вред здоровью. От меткого удара он получил тупую травму тазовой области в виде двух рваных ран передней и задней стенок анального канала, а также внебрюшинное ранение прямой кишки и рваные раны передней стенки ампулярного отдела прямой кишки и задней стенки мочевого пузыря, - рассказали жуткие подробности в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Свою вину Кирсанов не признал. Кроме срока в колонии он получил лишение права занимать должности в Вооруженных силах и других войсках и органах РФ сроком на 2 года. Более того, его обязали выплатить потерпевшему 700 тысяч рублей компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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