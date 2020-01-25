В Гатчине под покровом ночи разыскивают пропавшую 87-летнюю пенсионерку, страдающую потерей памяти

25 Янв. 2020 2020-01-25T01:31:36+03:00

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В Гатчине разыскивают 87-летнюю Галину Богачеву, пропавшую в городе 24 января. По словам ее родных, она вышла из своего дома, но так и не вернулась. Встревоженные близкие не стали ждать и искать ее своими немногочисленными силами и обратились за помощью к поисковому отряду «Лиза Алерт».

Родственники пенсионерки предупредили, что у нее возможна потеря памяти. Из других особых примет – сутулость. Поисковики собрались на улице Карла Маркса в Гатчине в ночь с 24 на 25 января, взяв с собой ориентировки, скотч и фонари.

- Рост женщины около 160 сантиметров, она худощавого телосложения с седыми волосами и глазами серого цвета. Была одета в коричневое пальто, серую юбку, коричневую фетровую шляпу и черные ботинки. С собой несла фиолетовую сумку, - гласит ориентировка от «Лиза Алерт».

Любую информацию о местонахождении пропавшей пенсионерки просят сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52. Также поисковики рассчитывают на помощь добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU