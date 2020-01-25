В Петербурге борются за жизнь старого лиса, переломанного после жуткой аварии

25 Янв. 2020 2020-01-25T01:54:31+03:00

Пока что зверек не ест, не пьет и лежит под капельницей [фото]

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В центре помощи диким животных «Велес» рассказали о мучительных тяготах старого лиса, который попал к ним после жуткого ДТП. Пациента доставили в стационар. Его состояние ужасает – множество травм, скальпированные раны, кожный зуд от чесоточных клещей. Бедолаге изо всех сил стараются помочь.

Лиса хотят отвезти на рентген, но его плохое состояние пока не позволяет этого сделать. Фото: vk.com/veles_spb

- Наш немолодой лис пока не ест, не пьет, не шевелится, все «не». Лежит на капельницах. Прибавился стресс ко всем проблемам. Очень расстроен. Чтобы отвезти его на рентген, нужно хоть немного стабилизировать состояние, - рассказывают сотрудники «Велеса» в своей официальной группе во «Вконтакте».

Горожане очень переживают за жизнь лиса и желают ему бороться за жизнь до конца. В комментариях к очередной грустной новости кто-то даже попросил волонтеров снять с него неудобный воротник. Но те ответили отказом – оказалось, лис очень агрессивный и из последних сил старается разодрать все вокруг себя.

ИСТОЧНИК KP.RU