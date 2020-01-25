2020-01-25T13:52:51+03:00
Происшествия

Женщина бежала на автобус и попала под маршрутку на севере Петербурга

Желая успеть на транспорт, горожанка проигнорировала красный сигнал светофора
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженка попала под маршрутку, пытаясь успеть на автобусПетербурженка попала под маршрутку, пытаясь успеть на автобусФото: СОЦСЕТИ
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Жительница Петербурга оказалась спешила на автобус, но оказалась в больнице. Утром в субботу, 25 января 2020 года, у дома 43 на проспекте Просвещения женщина увидела, как к остановке подходит ее транспорт. Она ринулась через дорогу, сломя голову, надеясь успеть в закрывающиеся двери, однако проигнорировала, что на светофоре горит красный свет для пешеходов.

- Причем, бежала и видела, что на нее едет маршрутка. И все-равно не остановилась. Я из окна видела все. Хорошо, что скорость у маршрутки была небольшая, - рассказала в соцсети очевидица ДТП.

На автобус, конечно, женщина не успела, но и, благо, осталась жива. По рассказам свидетелей, после удара она смогла самостоятельно подняться на ноги. Тем не менее, прибывшая карета скорой помощи все же госпитализировала ее в больницу.

Проверкой инцидента займутся дорожные инспекторы и примут решение о причинах ДТП. Пользователи сетей жалеют водителя маршрутки, который двигался согласно правилам ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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